Некоторые относятся настороженно к корнеплодам: картофелю, свекле, моркови, репе и другим "подземным" овощам. Доводы обычно приводят такие: особой пользы в них нет, а если употреблять корнеплоды регулярно, то можно набрать лишний вес. Разобраться в свойствах этих продуктов поможет врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Главная претензия к корнеплодам от некоторых сторонников ЗОЖ и тех, кто стремится похудеть, - это крахмал: он становится причиной жировых отложений.

Свекла, морковь, репа и другие овощи попали в разряд "крахмалистых" благодаря Герберту Шелтону, создателю системы раздельного питания. Было это почти 100 лет назад. За это время наша жизнь сильно изменилась, да и диетология шагнула далеко вперед. Сегодня состав продуктов хорошо изучен и научно доказано: крахмала в большинстве корнеплодов почти нет. В свежей моркови его всего 1,5 г на 100 г, в вареной - в два раза меньше, в репе - 0,3 г, а в свекле - 0,1 г.

Кроме того, большинство корнеплодов диетологи относят к продуктам с низкой калорийностью. Это значит, что в 100 г овоща менее 50 ккал. Даже если вы на диете, можно смело включать такие корнеплоды в свой рацион.

А вот картофель и батат - особый случай. Крахмала в них действительно много: в картошке - 17,5%, в батате - 12,5%. И калорийность, естественно, выше: 60 ккал на 100 г у батата и 77 ккал у картофеля. Диетологи относят их не к овощам, а к гарнирам, как пасту и крупы.

Но не стоит избегать этих продуктов, ведь они богаты калием и хорошо насыщают. Главное - выбрать правильный способ приготовления. Самый неполезный картофель - приготовленный во фритюре и жареный. Специалисты по питанию не рекомендуют часто есть и картофельное пюре с молоком и сливочным маслом. Отдавайте предпочтение отварной картошке, тушите картофель и батат с овощами, готовьте в скороварке, запекайте. Безопасная для талии дневная порция этих крахмалистых корнеплодов - до 100-150 г.

Корнеплоды содержат много клетчатки, эти пищевые волокна очень любят полезные бактерии в ЖКТ человека, так что клетчатка хорошо влияет на пищеварительный процесс. Также она впитывает лишний холестерин, избыток сахаров в кишечнике и препятствует их усвоению. Так что употребление корнеплодов полезно для сердца и сосудов, фигуры и кожи.

Свежие корнеплоды, как и другие овощи, - источник витамина С, который мы должны получать каждый день с пищей. В редисе, свекле, моркови, дайконе также много витаминов А, Е и РР.

Все корнеплоды богаты калием. Он нужен для правильного функционирования почек, помогает выводить из организма лишнюю воду, уменьшает отечность и полезен для сердечной мышцы.

Корнеплоды с кожицей ярких цветов - источники биофлавоноидов. Эти вещества защищают клетки от преждевременной гибели и мутаций. Чем насыщеннее окраска у моркови, репы или зеленой редьки, тем лучше.

Есть среди корнеплодов овощи с весьма жгучим характером. Редька, дайкон, редис имеют островатый вкус, из-за которого некоторые обходят их стороной. Однако горчат эти корнеплоды из-за полезных эфирных масел в составе, в том числе с антимикробными свойствами. Кроме того, добавление таких пикантных овощей в блюдо делает его вкус более интересным. Это особенно актуально для тех, кто хочет снизить вес и вынужден себя ограничивать.

Советуем попробовать такой салат. Натрите морковь, яблоко и дайкон, добавьте немного грецких орехов и заправьте растительным маслом. Это блюдо содержит много клетчатки для очищения организма и много витаминов, а калорий совсем небольшое количество.

В некоторых случаях стоит включать корнеплоды в рацион с осторожностью.

Так, если у вас есть проблемы с ЖКТ, от употребления свежих корнеплодов лучше отказаться. В них много клетчатки, с которой пищеварение может не справиться. Однако после термообработки корнеплоды будут усваиваться легче, поэтому здесь строгих ограничений нет. Исключение - обострение гастрита или воспалительные заболевания кишечника, в этом случае рацион нужно обсудить с врачом.

Горьковатые плоды противопоказаны при проблемах с поджелудочной железой и желчным пузырем.

Свекла и картофель обязательно должны быть термически обработаны. Салаты из свежей свеклы, которые одно время были очень популярны как средство детокса, на самом деле тяжелы даже для здорового ЖКТ. Если же в этой области есть какие-то проблемы, то экспериментировать точно не стоит.

Свекла сохранит больше витаминов и минералов, а вкус будет насыщеннее, если запечь ее или приготовить в пароварке или скороварке. Не рекомендуется отваривать свеклу в большом количестве воды.

Остальные корнеплоды можно есть свежими в виде салатов или как закуску. Например, зеленую редьку нарежьте максимально тонкими ломтиками, присыпьте солью и сбрызните растительным маслом, можно добавить немного лимонного сока и специи по вкусу - простое и вкусное овощное "карпаччо" готово. Свежую редиску нарежьте кружочками или ломтиками, корневой сельдерей - палочками и подайте с хумусом или соусом на основе сыра с голубой плесенью и йогурта.

Многие корнеплоды становятся нежнее, если их запечь в духовке или на гриле. Добавьте корнеплоды в мясное рагу, если хотите сделать его сытнее и полезнее. Хорошее сочетание для такого блюда: 1 часть мяса, 1 часть картофеля и 2 части других корнеплодов. Попробуйте и убедитесь сами.

Морковь хороша и свежей, и приготовленной. Причем после термообработки она лучше усваивается, только не забудьте добавить масло: бета-каротин, которым богата морковь, "дружит" с жирами. Свежий морковный салат диетологи тоже советуют заправлять маслом или сметаной. Но если вы решите просто похрустеть морковкой, отлично: это полезно и для зубов, и для кишечника.