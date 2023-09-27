Диетолог назвала наименее полезную кашу

Манная каша в рационе приносит наименьшую пользу, рассказала диетолог Наталья Сычева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Сычевой, такая каша наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. "Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике", - уточнила диетолог.

Специалистка также добавила, что из-за низкого содержания клетчатки это блюдо вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови. "Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления уровень сахара в крови у нас поднимается быстрее, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами", - заключила Сычева.