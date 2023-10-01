Мясо по-французски с картофелем не имеет ничего общего с кухней страны-законодательницы кулинарной моды. Вообще подобное блюдо во всем мире называют "мясом по-Орловски" - в честь графа Алексея Орлова. И вот тут-то и кроется разгадка названия этой сытной запеканки. Дело в том, что придворный повар Орлова, француз, желая удивить своего патрона и его гостей, однажды придумал рецепт телятины с картофелем и грибами под соусом бешамель. Говорят, граф очень любил это блюдо и просил подавать его как можно чаще. Со временем рецепт блюда упростился: телятину заменили говядиной или свининой, бешамель - майонезом, а грибы убрали вовсе. Но тем не менее мясо по-французски с картофелем считается именно праздничным блюдом, которое по сей день входит в число непременных участников новогоднего застолья передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

ИНГРЕДИЕНТЫ

1 кг говяжьего "яблока" (глазной мускул) или костреца

6-8 средних картофелин

4 большие луковицы

150 г хорошо плавящегося сыра

майонез "Провансаль"

соль, черный перец

сливочное масло

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Смажьте большую форму для мяса по-французски с картофелем сливочным маслом, чуть посолите. Картофель положите в слабо кипящую подсоленную воду на 10 мин. Обсушите, остудите и очистите.

Шаг 2 Нарежьте картофель кружками толщиной 1 см. Выложите картофель немного внахлест слоями в подготовленную форму.

Шаг 3 Мясо нарежьте поперек волокон кусками толщиной 1,5 см. Отбейте мясо, посолите и поперчите. Мясо уложите поверх картофеля.

Шаг 4 Лук для мяса по-французски очистите и нарежьте полукольцами толщиной 1 см. В большой сковороде растопите 60 г сливочного масла, положите лук и потомите на слабом огне, помешивая, 5-7 мин. Переложите лук вместе с маслом поверх мяса.

Шаг 5 Щедро смажьте майонезом и поставьте в разогретую до 170°С духовку на 40 мин.