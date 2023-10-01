Мясо по-французски с картофелем - ФОТО
Мясо по-французски с картофелем не имеет ничего общего с кухней страны-законодательницы кулинарной моды. Вообще подобное блюдо во всем мире называют "мясом по-Орловски" - в честь графа Алексея Орлова. И вот тут-то и кроется разгадка названия этой сытной запеканки. Дело в том, что придворный повар Орлова, француз, желая удивить своего патрона и его гостей, однажды придумал рецепт телятины с картофелем и грибами под соусом бешамель. Говорят, граф очень любил это блюдо и просил подавать его как можно чаще. Со временем рецепт блюда упростился: телятину заменили говядиной или свининой, бешамель - майонезом, а грибы убрали вовсе. Но тем не менее мясо по-французски с картофелем считается именно праздничным блюдом, которое по сей день входит в число непременных участников новогоднего застолья передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 кг говяжьего "яблока" (глазной мускул) или костреца
6-8 средних картофелин
4 большие луковицы
150 г хорошо плавящегося сыра
майонез "Провансаль"
соль, черный перец
сливочное масло
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
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