Какие продукты нельзя мыть?

Сыры и колбасы с плесенью, а также квашеную капусту и селедку не нужно мыть перед употреблением. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

"Мы не моем продукты, которые уже прошли определенные цепочки ферментации. То есть, например, не надо мыть сыры. Очень часто, если сыр с благородной плесенью, ее хотят смыть. Но это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: ее тоже смывать нельзя", - отметила специалист.

"Квашеную капусту мыть не рекомендуется, потому что таким образом теряется сок, который содержит витамин U. А он обладает язвозаживляющим действием. То есть мы таким образом потеряем самое полезное вещество", - отметила Марият Мухина.

Также не следует промывать перед употреблением соленую селедку.

"Она прошла ферментативный процесс, и ее уже не надо мыть или обрабатывать каким-то образом в воде. Она уже готовая, мы ее употребляем прямо с этим соком - там фактически сохраняются все полезные вещества", - заключила Мухина.