Диетолог рассказала о полезных для печени продуктах

Употребление некоторых продуктов благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и позволяет сохранить ее здоровой, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, важные для этого продукты она назвала в беседе с "Вечерней Москвой".

Соломатина указала, что от печени зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, врач особо выделила три: творог, йогурт и яйца.

По словам диетолога, чтобы плохой холестерин не оседал на стенках сосудов, нужно есть жирную рыбу, льняное масло и печень трески. "Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов", - объяснила Соломатина.