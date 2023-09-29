Какая каша самая вредная для здоровья?

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала манку самой вредной для здоровья кашей, поскольку у нее высокий гликемический индекс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Соломатиной, помимо высокого гликемического индекса, манная каша еще и высококалорийная. Более того, в ней совсем нет клетчатки, которая присутствует в составе других круп. Диетолог предупредила, что употребление в пищу манной каши провоцирует резкие скачки глюкозы в крови и набор лишнего веса, а также способствует развитию сахарного диабета.

Соломатина сравнила манку с белой мукой и сахаром, которые не дают организму никаких питательных веществ, только повышают суточную калорийность рациона и помогают на короткий промежуток времени стать энергичнее. В заключение она призвала россиян включать в рацион другие, более полезные каши.