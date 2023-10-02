Диетолог объяснил, как предотвратить рак с помощью питания

Около половины случаев смертности от рака можно было предотвратить за счет изменений образа жизни: отказа от курения, повышения физической активности и правильного питания. Последнее, вопреки расхожему мнению, не предполагает тотальные ограничения. В основе рациона для профилактики онкологических заболеваний просто должны присутствовать растительные продукты: источники клетчатки и биологически активных веществ с противоопухолевым действием. Об этом "Газете.Ru" рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов, передает Day.Az.

"В каждом приеме пищи для профилактики рака должны присутствовать крупы в оболочке, бобовые, изделия из муки грубого помола, а также фрукты и овощи, не менее 400 грамм в день. Также нужно стараться употреблять больше растительных масел - источников полезных ненасыщенных жирных кислот. Не стоит гнаться и за снижением жирности продуктов. Главный секрет - натуральный состав. Лучше съесть майонез, но из натурального оливкового масла, чем менее жирную сметану, но состоящую из насыщенных животных жиров", - сообщил эксперт.

По его словам, к развитию онкологических заболеваний ведут два основных типа нарушений питания, от которых нужно как можно скорее отказаться. Это так называемые западная диета и "диета бедняков".

"Западная диета очень распространена в развитых странах. Она характеризуется преобладанием животной пищи в рационе, обилием сладостей, продуктов глубокой переработки и насыщенных животных жиров. Как правило, в таком рационе недостаточно растительных продуктов, источников клетчатки и витаминов. Одно из печальных последствий западного стиля питания - глобальная эпидемия ожирения, которое в свою очередь провоцирует развитие раковых опухолей", - предостерег Алексей Кабанов.

Нарушение питания, называемое "диетой бедняков", представляет из себя однообразное питание с ограниченным набором продуктов, часто низкого качества.

"Последствия такого рациона - рост детской смертности, пищевые дефициты или болезни, вызванные недостатком некоторых нутриентов. На "диете бедняков" также развивается ожирение: всему виной дешевые и доступные продукты, в составе которых много сахара", - констатировал диетолог.