Эндокринолог предупредила о вреде мандаринов

О вреде мандаринов предупредила в личном Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"Мандарины повышают кислотность желудочного сока, а значит, можно навредить организму, особенно если у вас язва или гастрит. А мандариновый сок агрессивно воздействует на зубную эмаль, постепенно разрушая ее. После употребления цитрусовых нельзя сразу чистить зубы, лучше прополоскать рот водой", - написала врач.

Эндокринолог также отметила, что цитрусовые - сильный аллерген. Иногда плоды провоцируют вздутие и повышают аппетит, если есть на голодный желудок. Хотя эти фрукты считаются низкокалорийным продуктом, в них довольно много сахара, отметила Павлова.

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