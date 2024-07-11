Биолог объяснила, чем опасен «мясной клей» для здоровья человека

В российских продуктах в первой половине 2024 года уже 28 раз обнаружили микробную трансглютаминазу, которую называют "мясным клеем". Об этом заявила "Постньюс" доктор биологических наук Ольга Багрянцева, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, употребление этого "клея" в пищу может привести к нарушению пищеварения, снижению иммунитета, а также стать причиной развития таких заболеваний, как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Эксперт объяснила, что трансглютаминаза изменяет структуру белков и "склеивает" их друг с другом. В то же время фермент сокращает цикл изготовления товаров. Таким образом снижается себестоимость продуктов. По словам Багрянцевой, поэтому вещество используют в пищевой промышленности для изготовления колбас, молочных продуктов и хлеба, так как оно помогает сделать производство безотходным.

Багрянцева отметила, что влияние трансглютаминазы на здоровье человека изучено достаточно хорошо и в России этот фермент запретили. По ее словам, использование этого вещества в производстве продуктов питания можно приравнять к фальсификации. Особенно это опасно, если продукт не проходит тепловую обработку.

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