Как правильно выбрать питьевую воду

Вода - один из основных источников жизни и здоровья. Потребление чистой воды играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности организма.

Ольга Рублева, эксперт аналитического центра университета "Синергия" и главный врач сети клиник "Инстамед" поделилась с RuNews24.ru рекомендациями, которые касаются употребления обычной воды без газа в качестве основного источника жидкости, передает Day.Az.

"Вода присутствует во многих продуктах питания, таких как бульоны, кефир, морсы и другие напитки. Однако для поддержания оптимального гидратационного уровня важно считать именно чистую воду, будь то бутилированная или кипячёная. В некоторых регионах, где качество водопроводной воды соответствует высоким стандартам, вполне допустимо употребление воды из-под крана", - рассказала главврач.

При различных заболеваниях, сопровождающихся потерей жидкости, крайне важно увеличить потребление воды. Основные причины потери воды включают:

- Повышенная температура тела;

- Одышка;

- Диарея;

- Рвота.

В условиях болезни каждому необходимо пить больше воды для компенсации потерь. Правильный выбор и употребление воды во время болезни может существенно повлиять на процесс выздоровления.

Температура воды и её влияние

Холодная вода усваивается медленнее, так как организм сначала согревает её. Это свойство применяется в медицинской практике, например, при промывании желудка в случае отравлений, используя воду комнатной температуры или слегка охлаждённую. Благодаря этому токсины не успевают всосаться в кровь.

Тёплая вода усваивается быстрее, что делает её оптимальной для потребления при простудах и других заболеваниях, когда необходимо обильное питьё.

В контексте выбора питьевой воды данные рекомендации акцентируют внимание на важности качества и температуры воды, а также учитывают индивидуальные потребности организма в зависимости от состояния здоровья.