Сколько кусков арбуза можно съесть за день?

Человеку в среднем можно употреблять в день не более 400-500 граммов арбуза. Об этом корреспонденту aif.ru рассказал врач-диетолог Антон Поляков, передает Day.Az.

"Это зависит, на самом-то деле, от самих арбузов. Скажем так, насколько они полезны, насколько богаты нитритами или нет. Если говорить о хорошем арбузе без включения различных вредных компонентов, то в день можно употреблять в среднем полкилограмма. То есть с учетом того, что это водянистая структура, то безопасным считается 400-500 грамм фруктов, ягод в день. В пересчете на фруктозу и другие параметры", - сказал собеседник издания.

Стоит отметить, что в среднем одна долька арбуза - 150 граммов. Поэтому безопасная норма приравнивается к 3-4 большим долькам.