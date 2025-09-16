Врач рассказала о пользе шоколада

Шоколад, помимо своего вкуса, который нравится людям вне зависимости от возраста, имеет много пользы.

Как передает Day.Az, об этом 16 сентября "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог медицинской компании "СберЗдоровье" Маргарита Белоусова.

По словам эндокринолога, шоколад нравится людям благодаря содержанию сахара и жиров в своем составе. Организм считывает потребление шоколада как "вознаграждение", которое вызывает положительные эмоции и выработку гормонов счастья: серотонина, дофамина и эндорфинов.

По мнению врача, для получения пользы рекомендуется потреблять в пищу горький шоколад с содержанием какао от 70% и без добавок.

Однако следует помнить и о вреде шоколада. Особенно это касается людей, которые борются с лишним весом, имеют риск развития гипертонической болезни, сахарного диабета и других заболеваний.

"Отказаться от потребления шоколада следует людям, имеющим аллергическую реакцию на компоненты шоколада, например, на какао. Также важно ограничить присутствие этого десерта в рационе людям с подагрой", - пояснила Белоусова.