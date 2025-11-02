Эксперт рассказала о негативном влиянии крабовых палочек на здоровье

Крабовые палочки изготавливают из сурими - измельченной белковой массы из нежирной морской рыбы, чаще всего минтая, с добавлением крахмала, соли, сахара, растительных масел и ароматизаторов, имитирующих вкус краба. Красный цвет получают с помощью пищевых красителей - кармина или бетамина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом рассказали эксперты РОСБИОТЕХа.

"Крабовые палочки низкокалорийные, удобны в приготовлении и доступны по невысоким ценам круглый год. Однако этот продукт не такой безобидный, как кажется, из-за высокого содержания химических добавок, которые могут вызывать аллергию и негативно влиять на здоровье", - отметил доцент кафедры индустрии общественного питания Дмитрий Быстров.

По словам специалиста, наличие крахмала снижает питательную ценность продукта и может провоцировать колебания уровня глюкозы в крови, что опасно для людей с диабетом второго типа или инсулинорезистентностью. Эксперт подчеркнул, что крабовые палочки можно включать в рацион в умеренных количествах, но злоупотреблять ими не стоит, а при покупке следует выбирать продукты с минимальным количеством добавок.