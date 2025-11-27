Описан рацион, закрывающий ежедневную норму йода

Чтобы поддерживать здоровье щитовидной железы, важно ежедневно добирать норму йода. Для этого на завтрак можно употреблять клюкву или клубнику, на обед - рыбу, а на ужин фасоль или картофель, рассказала "Газете.Ru" врач-эндокринолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина, передает Day.Az.

Йод - ключевой элемент для работы щитовидной железы и всего организма. Он участвует в синтезе гормона тироксина, который регулирует обмен веществ, поддерживает работу сердца и сосудов, влияет на настроение и когнитивные функции. Его дефицит может приводить к усталости, снижению концентрации, набору лишнего веса и даже к увеличению щитовидной железы.

"Начните день с йодосодержащей клюквы или клубники. Например, добавьте клюкву в овсянку или йогурт, а клубнику - в смузи. Клюква обеспечивает до 350 мкг йода на 100 грамм и богата антиоксидантами, а клубника добавляет около 13 мкг и укрепляет иммунитет. Такой завтрак поможет поддержать работу сердца, улучшить обмен веществ и подарит заряд бодрости на утро", - рассказала врач.

Для обеда отлично подойдут морепродукты и белая рыба.

"Порция креветок (100 г) дает около 40 мкг йода, а треска - примерно 110 мкг и одновременно является источником белка, витаминов группы B и минералов, важных для сердца и костей. Добавьте к рыбе овощи или легкий салат, чтобы обед был не только полезным, но и сытным. Если вы любите мясо, включите в рацион грудку индейки. 100 грамм продукта содержат около 37 мкг йода, а также комплекс минералов и витаминов, поддерживающих обмен веществ и здоровье костей", - посоветовала доктор.

В качестве перекуса врач советует сухофрукты, например чернослив, и орехи.

"В ужин можно включить картофель или белую фасоль. Они помогают восполнить йод. Средний картофель обеспечивает почти половину суточной нормы, а белая фасоль - около 30 мкг. Их можно включать в гарниры или супы. И, конечно, не забываем о морской капусте - настоящем рекордсмене по содержанию йода. 100 грамм продукта покрывают суточную норму более чем в два раза. Используйте ее в салатах, добавляйте к блюдам из рыбы или овощей", - заключила доктор.