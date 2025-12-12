Назван максимально допустимый размер порции новогоднего салата

В новогоднюю ночь лучше всего ограничиться 100-150 граммами "Сельди под шубой" и таким же количеством "Оливье". Безопасная доза шампанского составляет 200 миллилитров для женщин и 300 - для мужчин.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала старший научный сотрудник "ФИЦ питания и биотехнологии", врач-диетолог Наталья Денисова.

Эксперт отметила, что "Сельдь под шубой" выступает удачным сочетанием рыбы и овощей. По словам диетолога, доля рыбы в рационе россиян не превышает 2%. Этот продукт богат йодом и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3.

"Однако в салате "Сельдь под шубой" используется соленая рыба. Соль имеет свойство откладываться в организме, вызывая атеросклероз, заболевания печени и почек. Также соль вымывает из организма кальций, а его недостаток приводит к проблемам с суставами. Задержка жидкости в организме - еще один негативный эффект при чрезмерном употреблении соли. Он может провоцировать подъем артериального давления", - предупредила специалист.

Врач уточнила: в случае с салатом "Сельдь под шубой" полезной будет порция 100-150 граммов. Также за праздничным столом не стоит превышать это значение при потреблении "Оливье" - майонез в составе блюда содержит много калорий и жиров.

"Салат "Оливье" с мясом и свежим огурцом - здоровая альтернатива салату с колбасой и соленым огурцом. Мясо с горошком, картофелем и морковью - источник полезных минеральных веществ, витаминов, пищевых волокон. Колбаса и соленый огурец неизбежно превысят суточную норму соли, которая не должна превышать двух граммов для детей и пяти граммов для взрослых в сутки", - рассказала Денисова.

Врач добавила, что в Новый год людям без проблем со здоровьем необязательно полностью отказываться от шампанского. Однако женщинам рекомендуется потреблять не более 200 миллилитров, а мужчинам - не более 300.

"Выбирать нужно брют или сухие вина - в них меньше сахара. Пить шампанского рекомендуется после еды, так как напиток газированный, быстро всасывается в кровь и мгновенно может вызвать опьянение. Добавление льда в шампанское снизит концентрацию алкоголя и замедлит его всасывание", - заключила эксперт.