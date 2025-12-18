Кому крайне опасно есть фейхоа

Людям, страдающим от аутоиммунного тиреоидита, следует отказаться от употребления фейхоа. Об этом "Вечерней Москве" рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.

Самая главная особенность фейхоа - огромное количество йода, который помогает улучшить состояние щитовидной железы. Благодаря его высокому содержанию ягода может конкурировать с морепродуктами.

По словам эксперта, в 100 граммах фейхоа - половина суточной нормы йода. Кроме того, если плоды произрастали ближе к морю, то количество микроэлемента будет выше.

Нейтрализовать уровень йода в организме можно - для этого достаточно съесть три-четыре плода ягоды. Однако для некоторых йод в подобных количествах может представлять опасность.

- Из-за того что орган функционирует неправильно, ягода не будет приносить пользу, а начнет убивать человека. Высокое содержание йода в этом случае ускорит разрушительные процессы щитовидной железы, - добавила врач.