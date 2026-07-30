https://news.day.az/gurmaniya/1851071.html Одну группу людей призвали пить воду даже без жажды Врач Мария Вильялонга призвала одну группу людей пить воду во время жары даже в том случае, если у них нет жажды. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она высказалась в разговоре с изданием HuffPost. По словам Вильялонги, в жаркую погоду пить воду даже тогда, когда жажды нет, необходимо пожилым людям.
Одну группу людей призвали пить воду даже без жажды
Врач Мария Вильялонга призвала одну группу людей пить воду во время жары даже в том случае, если у них нет жажды.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она высказалась в разговоре с изданием HuffPost.
По словам Вильялонги, в жаркую погоду пить воду даже тогда, когда жажды нет, необходимо пожилым людям. Врач объяснила: это нужно, потому что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду.
Доктор также призвала родственников пожилых людей регулярно напоминать им пить воду. "Некоторые пациенты - пожилые люди - даже не потеют. Потоотделение - один из способов, которым наш организм защищается от жары", - отметила она.
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