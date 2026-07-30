Одну группу людей призвали пить воду даже без жажды

Врач Мария Вильялонга призвала одну группу людей пить воду во время жары даже в том случае, если у них нет жажды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на эту тему она высказалась в разговоре с изданием HuffPost.

По словам Вильялонги, в жаркую погоду пить воду даже тогда, когда жажды нет, необходимо пожилым людям. Врач объяснила: это нужно, потому что с возрастом организм физиологически теряет способность чувствовать жажду.

Доктор также призвала родственников пожилых людей регулярно напоминать им пить воду. "Некоторые пациенты - пожилые люди - даже не потеют. Потоотделение - один из способов, которым наш организм защищается от жары", - отметила она.