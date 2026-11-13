Определено худшее время суток для перекуса чипсами и сладостями

Чипсы, выпечка или сладости сами по себе не очень полезны, но в некоторое время суток употреблять их особенно вредно для здоровья.

Как передает Day.Az , об этом предупредила эндокринолог и диетолог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге Виктория Гончар. Худшее время для подобного перекуса она определила в разговоре с Lenta.ru.

Гончар заявила, что употребление чипсов, сладостей и других быстрых углеводов особенно вредно по вечерам, так как в это время суток оно запускает накопительный инсулиновый эффект. "Когда мы едим подобные продукты перед сном, уровень сахара и гормона инсулина в крови резко поднимается. Организм получает огромный объем быстрой энергии, которую в ночное время ему просто некуда расходовать. В результате вместо того, чтобы запускать процессы естественного восстановления и расщепления жиров во время сна, тело переходит в режим активного накопления. Мы отправляемся спать и толстеть, а не спать и худеть", - объяснила врач.

Диетолог добавила, что если человек не готов полностью отказаться от чипсов или печенья, то употреблять их в пищу нужно строго в первой половине дня - максимум до 14:00 часов. В это время метаболизм максимально активен, поэтому полученные калории успеют израсходоваться в течение дня, не откладываясь в лишний вес, подчеркнула Гончар.