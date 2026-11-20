Кажется, какая разница, что первым пойдет в салат - соль или заправка, например, растительное масло? На самом деле, разница есть. От порядка добавления ингредиентов зависит, насколько равномерно распределится приправа.

Как передает Day.Az, шеф-повар Иван Кудряшов объяснил Едим Дома, что сначала ингредиенты салата солят, потом заправляют.

"Если у вас соус маслянистый, то будьте готовы к тому, что соль в большом количестве масла не растворяется", - отметил эксперт.

Если поменять наоборот, то часть кристаллов соли останется на поверхности продуктов, и одни кусочки окажутся пресными, а другие слишком солеными.

При приготовлении овощных салатов с растительным маслом сначала добавьте немного соли к нарезанным огурцам, помидорам и зелени, аккуратно все перемешайте и только затем вливайте масло.

Впрочем, можно смешать лимонный сок или уксус, растворить в смеси соль и потом соединить ее с маслом.

Отдельное внимание эксперт призвал уделить готовым соусам, многие из которых уже содержат соль, и салатам, где есть соленые огурцы, оливки или сыр. И в первом, и во втором случаях количество приправы лучше сократить, чтобы случайно не исказить вкус.