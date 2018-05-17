В Азербайджане построят крупный инновационный центр - ФОТО

В Баку ведется строительство самого крупного инновационного центра ООО "Парк высоких технологий", сказал в четверг на конференции, организованной по случаю Дня информационного общества, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам министра, центр способствует повышению интереса молодежи к отрасли ИКТ.

"Сегодняшнее мероприятие проходит в крупнейшем региональном DATA-центре. Центр является самым безопасным в регионе, который соответствует стандарту Tier3. Он позволяет госструктурам безопасно хранить данные. В настоящее время ресурсами DATA-центра пользуются свыше 30-ти предприятий государственного и частного сектора", - сказал министр.

Новый инновационный центр ООО, как сообщалось ранее, будет сдан в эксплуатацию до конца 2019 года. Центр общей площадью семь тысяч квадратных метров будет базироваться в Хатаинском телекоммуникационном узле ООО "Бакинская телефонная связь". В здании будут размещаться головное управление ООО, бизнес-инкубационный центр, коворкинг-центр, лаборатории и другие объекты. 10 процентов площади здания будет использоваться под нужды административного управления, а оставшаяся часть отведена для деятельности стартап-проектов. Всем IT-компаниям, осуществляющим свою деятельность в центре, будет присвоен статус резидентов, что позволит им пользоваться налоговыми преференциями.

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