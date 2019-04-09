Ребенок заблокировал iPad на полвека
Журналист New Yorker Эван Оснос (Evan Osnos) внезапно узнал, что его планшет Apple iPad заблокирован на ближайшие 48 лет. Это произошло после того, как мужчина оставил своего трехлетнего сына наедине с устройством, сообщил он в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Оснос обратился к подписчикам за советом. "Эээм, это похоже на фейк, но так выглядит сегодня наш iPad, после того как его (многократно) пытался разблокировать трехлетний ребенок. Есть идеи?" - написал он. К публикации журналист приложил фотографию, на которой указано, что iPad заблокирован и будет доступен для входа только через 25 536 442 минуты.
Многие постарались подсказать журналисту варианты решения проблемы. Чаще всего упоминалась необходимость переустановить операционную систему на планшете и восстановить данные из резервной копии. Но некоторые предложили не спешить с восстановлением и подождать 48 лет. Один из пользователей пошутил, что таким образом у отца есть отличный подарок на 52-летие сына.
Пока Оснос никак не прокомментировал в соцсети, удалось ли ему восстановить iPad или он решил купить новый планшет.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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