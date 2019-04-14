В ряде стран возникли сбои в работе Facebook и Instagram. Об этом, как передает Day.az, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 14:28 по бакинскому времени. Сбои в Instagram возникли в 14:33.

В основном на проблемы в работе этих ресурсов жалуются пользователи в Азербайджане, Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии.