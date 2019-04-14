Глобальный сбой в работе Facebook и Instagram
14 апреля 2019 15:25 260
В ряде стран возникли сбои в работе Facebook и Instagram. Об этом, как передает Day.az, следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 14:28 по бакинскому времени. Сбои в Instagram возникли в 14:33.
В основном на проблемы в работе этих ресурсов жалуются пользователи в Азербайджане, Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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