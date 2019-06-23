Компания Huawei анонсировала новую систему-на-чипе для мобильных устройств - Kirin 810. Это "почти флагманский" чип, призванный конкурировать с Qualcomm Snapdragon 710, который всё чаще появляется в смартфонах из разряда "доступных флагманов", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Производится компонент по прогрессивному 7-нанометровому технологическому процессу. Такой же используется в возглавляющем линейку мобильных процессоров Huawei с осени прошлого года Kirin 980.

У нового Kirin 810 восемь ядер, два из которых используют высокопроизводительную архитектуру ARM Cortex-A76 и работают на частоте 2,26 ГГц. Остальные ядра - экономичные ARM Cortex-A55 с частотой 1,88 ГГц. Это, утверждают в Huawei, позволяет Kirin 810 быть даже немного производительнее Snapdragon 710: на 11% быстрее в "одноядерных" задачах и на 13% - в тех, которые используют все ядра сразу.

Графика в Kirin 810 - Mali-G52 MP6 GPU - обеспечивает ему 162-процентный прирост производительности по сравнению с прошлогодним чипом Kirin 710, используемым во многих бюджетных смартфонах Huawei и Honor. За нейросетевые вычисления отвечает нейросопроцессор DaVinci, якобы превосходящий по вычислительной мощности аналогичные решения в Snapdragon 855 и MediaTek Helio P90.

Первым смартфоном Huawei с Kirin 810 станет Nova 5 (на фото выше), который ничем кроме нового процессора, дизайна фронтальной камеры (здесь каплевидная "чёлка" вместо круглого отверстия), технологии дисплейной матрицы (здесь OLED вместо LCD IPS) и чуть менее ёмкой батареи (3500 мА*ч) не отличается от недавно поступившего в продажу Honor 20. Дизайн задней панели, размер экрана и характеристики камер, включая фронтальную, здесь те же самые. Huawei Nova 5 будет стоить в Китае 2999 юаней, а в продажу поступит в середине июля.

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