Компания Vivo анонсировала в Китае один из самых высокопроизводительных смартфонов, способных подключаться к сетям 5-го поколения. Вместе с этим геймерская модель iQOO Pro 5G, построенная на флагманской платформе Snapdragon 855+, еще и самая дешевая на рынке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Аппарат выйдет в двух версиях: с поддержкой 5G-сетей и без таковой. В остальном они идентичны. Оба оснащаются 6,41-дюймовым экраном Super AMOLED (занимает 91,7 % площади лицевой панели) с каплевидным вырезом, под которым размещен сканер отпечатков пальцев, топовым чипом Qualcomm Snapdragon 855+ и батареей объемом 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.

Камер у iQOO Pro три: 48-мегапиксельная основная (f/1,79), 12-мп широкоугольная (f/2,2) и вспомогательный 2-мп датчик глубины. На лицевой стороне установлена 12-мп селфи-камера f/2,0, пишет GSMArena. Работает устройство на Android 9 Pie с установленной поверх фирменной оболочкой Vivo Funtouch 9-й версии.

Базовая версия iQOO Pro (4G) будет предлагаться в двух конфигурациях. Модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 3198 юаней (около 29 500 рублей), с 12 ГБ "оперативки" - в 3498 юаней (примерно 32 000 рублей).

iQOO Pro 5G выйдет в трех вариантах. За 8/128 ГБ попросят 3798 юаней (~35 000 рублей), за 8/256 ГБ - 3998 юаней (~37 000 рублей), а за максимальный 12/128 ГБ - 4098 юаней (~38 000 рублей).

4G-версия iQOO Pro уже открыта для предзаказа в Китае. Покупателям её начнут доставлять 30 августа. Модель с 5G станет доступна для публичного предзаказа 29 августа, поставки стартуют 2 сентября. Когда новинки появятся на международном рынке, в Vivo не уточнили.

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