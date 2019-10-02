Ещё одно приложение, которым Google оснастит смартфоны Pixel четвёртого поколения, перестало быть секретом. Поисковик предложит пользователям диктофон с автоматической расшифровкой записанной речи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такие приложения для Android уже существуют, однако у большинства из них есть ограничения в бесплатных версиях, и, как правило, для расшифровки нужно отправлять запись на сервер разработчика. Особенность "Диктофона" от Google в том, что он может работать и без интернета, прямо на устройстве.

Функция поиска в новом приложении позволит найти нужное место в записи. Причём покупать Pixel 4, чтобы воcпользоваться новинкой, вероятно не потребуется. Как пишет The Next Web, уже утекший в интернет APK-файл "Диктофона" позволяет установить его на любой современный Android-смартфон и успешно работает, например, на OnePlus 7T. Правда, поддерживается ли в данный момент русский - неизвестно.

Ранее стало известно, что новые смартфоны Pixel смогут автоматически вызывать экстренные службы, если зафиксируют, что произошла автомобильная авария, а также предупреждать о чрезвычайной ситуации близких пользователя. Официальная презентация устройств состоится 15 октября.

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