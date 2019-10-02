У встроенного в Chrome и Android менеджера паролей Google появится новая функция безопасности. "Проверка пароля" проанализирует логины и предупредит, если один из них засветился в одной из многочисленных массовых утечек пользовательских данных, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее такая возможность была доступна через отдельное расширение, теперь же её решили интегрировать в систему управления аккаунтом Google. Все настройки доступны по адресу passwords.google.com, пароли передаются на автоматическую проверку в зашифрованном виде, так что никто в Google не может их увидеть.

Логины и пароли будут соотноситься с сотнями миллионов записей в базах данных об известных взломах и утечках. Более того, в Google говорят, что ограниченно мониторят в поисках засвеченных паролей даже дарквеб.

Помимо скомпрометированных паролей система также предупредит об использовании одного и того же набора символов для входа на разные сайты, а также о недостаточно надёжных комбинациях - легко угадываемых или вычисляемых перебором. Если пароль будет идентифицирован как скомпрометированный или ненадёжный, его предложат поменять.

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