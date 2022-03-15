Раскрыты детальные характеристики iPhone 14

Не все новые флагманские смартфоны Apple получат процессоры нового поколения. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа ссылаются на сообщение авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) в Twitter, который раскрыл детальные характеристики аппаратов Apple нового поколения. По информации аналитика, в 2022 году компания представит четыре смартфона - iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. При этом только самые дорогие модели получат новый процессор Apple A16.

Мин-Чи Ко рассказал, что базовые устройства - iPhone 14 и 14 Max - выйдут с чипом актуального поколения. Таким образом, девайсы будут укомплектованы процессором Apple A15 Bionic, который используется в телефонах серии iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

По информации Ко, все четыре модели получат шесть гигабайт оперативной памяти: формата LPDDR 4X - Phone 14 и 14 Max, LPDDR 5 - iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.