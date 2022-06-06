Браузер Chrome на Android получит новый дизайн

Google тестирует новый дизайн интерфейса главной страницы для браузера Chrome, сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В будущем обновлении на главной странице вместо восьми ярлыков недавно посещенных сайтов будет размещаться пролистываемая карусель из 12 ярлыков, выстроенная в один ряд. Отмечается, что таким образом интерфейс браузера станет более компактным. Это сделает удобным просмотр новостей и RSS-подписок на экране смартфона по сравнению с текущим решением, при котором ярлыки отображаются в сетке 4х2.

Остальные элементы остались нетронуты и отображаются как и прежде. Обновленный дизайн доступен некоторым владельцам Android-смартфонов с установленным Google Chrome 102.