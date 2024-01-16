Назван самый продаваемый iPhone

Авторитетный аналитик Мин-Чи Ко назвал iPhone 15 Pro Max самым продаваемым смартфоном Apple.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Appleinsider.

По словам специалиста, самый дорогой флагманский телефон американского бренда остается и самым востребованным iPhone на рынке. Мин-Чи Ко пришел к этому выводу после анализа показателей фирмы Largan, которая поставляет телеобъективы для Apple.

Ко заявил, что 15 Pro Max будет оставаться самым популярным Apple-смартфоном на рынке в течение первой половины 2024 года. По оценке эксперта, на модель будет приходиться порядка 40-45 процентов продаж всех новых iPhone. Мин-Чи Ко также отметил зависимость тайваньской фирмы от партнера из США, заявив, что только в первом полугодии объективы для iPhone 15 Pro Max увеличат выручку Largan на 108,8-121,7 миллиона долларов.

Журналисты издания напомнили, что самый дорогой смартфон Apple доступен в США за 1199 долларов. Для сравнения, стартовая модель iPhone 15 стоит 799 долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!