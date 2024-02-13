Samsung Galaxy Fit 3 появился на видео до анонса

Samsung готовит к релизу смарт-браслет Galaxy Fit 3. Сейчас новинка появилась на видео.

Роликом поделился Instagram-аккаунт @hosam_phone, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Видео подтверждает предыдущие утечки. Браслет выйдет на рынок двух цветах: чёрный и серебристый. Новинка получит прямоугольный дисплей и одну кнопку управления.

Что касается характеристик, то известно, что Galaxy Fit 3 оснастят AMOLED-панелью на 1.61 дюйм. Новинка будет поставляться с защитой от воды и пыли, GPS, разными датчиками для отслеживания показателей здоровья, а также батареей на 200 мАч. Время автономной работы составит до 13 дней.

Samsung Galaxy Fit 3 составит конкуренцию Xiaomi Smart Band 8. Новинка будет стоить около $90.

Релиз браслета должен состояться в ближайшие дни.