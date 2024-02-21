Хакеры взломали новую приставку PlayStation

Хакеры научились взламывать портативное игровое устройство PlayStation Portal и запускать на нем пиратское ПО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание DTF, ссылаясь на аккаунт взломщика Энди Нгуена в X (Twitter). В обходе защиты PlayStation Portal Нгуену помогли хакеры xyz и ZetaTwo.

После взлома энтузиасты смогли запустить на новинке Sony эмулятор PlayStation Portable - PPSSPP. Уже через эмулятор на PlayStation Portal хакерам удалось поиграть в одну из частей Grand Theft Auto (GTA).

По словам Нгуена, на взлом PlayStation Portal команде потребовалось более месяца тяжелой работы. Обход защиты был осуществлен только при помощи ПО - устанавливать дополнительные физические модули в устройство не пришлось.

Нгуен сообщил, что команда пока не намерена выкладывать в общий доступ инструменты и инструкции для взлома PlayStation Portal. По его словам, хакерам "еще есть над чем поработать". В DTF предположили, что энтузиасты займутся оптимизацией PPSSPP.

Релиз PlayStation Portal состоялся в конце 2023 года. Устройство представляет собой модифицированный Android-планшет с контроллерами. Гаджет предназначен для воспроизведения запущенных на PlayStation 5 игр посредством интернет-соединения - нативно PlayStation Portal запускать игры не может. Во всяком случае, до взлома.

Точные характеристики PlayStation Portal держатся в секрете. Однако прежде энтузиасты выяснили, что устройство работает на мобильном процессоре Snapdragon 680 и имеет 6 ГБ оперативной памяти.