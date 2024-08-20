В Шотландии разрушилась немецкая ракета

На испытаниях, состоявшихся на площадке космодрома Саксаворд в Шотландии, разрушилась первая ступень ракеты RFA ONE компании Rocket Factory Augsburg. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание European Spaceflight.

В заявлении компании утверждается, что причиной разрушения первой ступени, которая должна была использоваться для первого запуска носителя, стала аномалия. Другие подробности о произошедшем не озвучиваются.

Между тем, издание подчеркивает, что на кадрах испытаний можно заметить утечку топлива, которая привела к возгоранию ступени. По словам Rocket Factory Augsburg, случившееся не повлияло на стартовую площадку.

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