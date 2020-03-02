Каждый, у кого хотя бы раз в жизни болели зубы, отлично знает, что это состояние просто ужасно. Что делать, если вдруг разболелся зуб? Конечно, бежать к стоматологу! Но если неприятность застала вас, скажем, ночью или просто нет возможности немедленно отправиться к врачу, облегчить страдания помогут простые методы, о которых вам расскажет "Рамблер", передает Day.Az.

Йодно-солевой раствор

Растворите в стакане теплой воды чайную ложку соли и несколько капель йода (можно также добавить щепотку соды). Тщательно перемешайте и полощите раствором рот. Зубная боль должна утихнуть.

Чеснок, лук, соль

Натереть на мелкой терке или пробить в блендере пару зубчиков чеснока и четверть небольшой луковицы, смешать их с солью до получения кашицы. Смесь приложить к больному зубу, укрыв сверху кусочком ваты.

Валерианка

Неплохо справляется с облегчением зубной боли настойка валерианы. Смочите в настойке небольшой ватный тампон и приложите к больному зубу. Валерианку можно заменить на камфорный спирт.

Холод

Придется опустошить формочки для льда. Ледяные кубики высыпьте на полотенце и приложите к щеке.

Массаж

Надавливание на ложбинку над верхней губой поможет зубной боли утихнуть. Также может облегчить страдания массаж... руки. Найдите на кисти место, где сходятся косточки указательного и большого пальцев и массируйте круговыми движениями эту точку в течение 5-7 минут. Массаж необходимо делать на той руке, которая противоположна больному зубу (болит зуб справа, массируем левую руку и наоборот).