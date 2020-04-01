Витамин С, D, мелатонин и коронавирус: последние исследования

В последние недели проводилось много исследований относительно влияния некоторых микроэлементов на течение коронавирусной инфекции. Сегодня Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru расскажет о результатах некоторых из них.

В настоящее время активно изучаются различные способы лечения COVID-19. Большинство средств имеют фармакологический характер. Основное внимание уделяется улучшению состояния пациентов при двусторонней пневмонии, которая является причиной многих смертей.

Тем не менее начинают изучаться и другие возможности и пути лечения этого заболевания. Многие из них основаны на введении в организм больного микроэлементов в высоких дозах. Например, витамина С и витамина D.

Витамин С в лечении коронавируса

Введение витамина С (внутривенно вместе с другими противовирусными препаратами) в качестве лечения COVD-19 начали в Китае. Для оценки результатов такой терапии было проведено клиническое исследование с участием 140 пациентов.

Это исследование предлагается в рамках систематического обзора, опубликованного в Journal of Medical Virology. Оно показывает потенциал определенных витаминов для лечения различных типов коронавирусов. По этой причине постулируется, что введение витамина С и цинка может быть полезным и для лечения данного типа патологии.

Наряду с этим, уже существуют научные статьи, которые связывают дефицит витамина С с нарушением работы иммунной системы. Нормальные дозы этого вещества могут стимулировать защитные силы организма. Высокие же дозы позволяют снизить частоту и продолжительность вирусных заболеваний.

Кроме того, в общедоступной научной литературе утверждается, что прием витамина С вызывает активацию лимфоцитов. А еще он безопасен даже в высоких дозах. Другие систематические обзоры показывают, что использование гидрокортизона, тиамина и аскорбиновой кислоты (витамин С) может быть эффективным при лечении сепсиса.

Следует отметить, что сепсис и полиорганная недостаточность являются двумя основными причинами смерти от коронавирусной инфекции. Другой же функцией такой комбинации препаратов является восстановление дисфункции эндотелиального барьера в легких, согласно исследованию, опубликованному в журнале Chest.

Коронавирусная инфекция

Потенциал витамина С в качестве возможного адъюванта для борьбы с коронавирусом на данный момент еще изучается.

Витамин D и иммунная система

Недавняя статья, опубликованная в журнале Medicine & Pharmacology, предполагает, что поддержание концентрации витамина D в крови выше 50 нг/мл снижает вероятность заражения гриппоподобным вирусом на 27%.

С другой стороны, потребление витамина D деактивирует выработку ренина, фермента, необходимого для производства ангиотензина II. Последний обладает сосудосуживающим эффектом, который способствует воспалению и повышению артериального давления. А коронавирусная инфекция, как известно, тесно связана с увеличением выработки этого фермента.

Кроме того, есть научные статьи, которые рекомендуют использовать высокие дозы витамина D для лечения пневмонии наряду с соответствующими фармакологическими средствами. Высокие значения этого микроэлемента в крови также были связаны с уменьшением вероятности возникновения и развития респираторных инфекций, согласно журналу BMC Infecious Diseases.

Наконец, большие дозировки витамина D, по мнению экспертов, безопасны. Тем не менее необходимы дополнительные испытания для оценки риска появления камней в почках, если это питательное вещество обеспечивается организму вместе с добавками кальция.

Мелатонин и коронавирус

В разделе профилактических мер необходимо отметить и возможную роль этого гормона. Мелатонин регулирует циклы сна и бодрствования. Роль этого вещества в профилактике гриппа уже была исследована, результаты положительные. Согласно научной литературе, мелатонин вызывает снижение выработки цитокинов, необходимых для стимулирования воспалительных процессов.

Однако испытания проводились только на мышах, поэтому выводы нельзя полностью перенести на людей. Есть авторы исследований, которые обосновывают использование этого вещества при лечении или профилактике вирусной пневмонии. К настоящему моменту наука доказала антиоксидантное и противовоспалительное действие, которыми обладает мелатонин.

Коронавирус поражает различные части человеческого тела, но в основном легкие.

Различные питательные вещества и коронавирус: исследования продолжаются

Из-за недостаточной информации о новом коронавирусе у научного сообщества применяются новые методы лечения с целью хоть как-то снизить смертность. В дополнение к доступному фармакологическому лечению активно изучается включение высоких доз питательных микроэлементов для смягчения последствий осложнений - пневмонии и сепсиса.

В последние месяцы было проведено множество клинических испытаний. Результаты пока не позволяют сделать однозначные выводы, основанные на доказательствах. Тем не менее многие данные указывают на то, что использование витаминов С и D может быть полезным как для профилактики, так и для лечения заболевания. При условии, что они используются совместно с другими противовирусными средствами.