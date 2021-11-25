Детей назвали полноценными участниками распространения COVID-19

Директор Российской детской клинической больницы ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова Елена Петряйкина заявила, что детей необходимо вакцинировать от коронавируса, так как они являются полноценными участниками распространения вируса.

"Необходимость обусловлена всем опытом мировой, исторической медицины. Эпидемии прекратились и инфекционные болезни перестали быть основной причиной смертности детей тогда, когда на все особо опасные инфекции была найдена вакцина и вакцинация", - заметила Петряйкина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По ее словам, дети старшего возраста и подростки ведут практически такой же образ жизни с большим числом контактов, как и взрослые.

"Активный образ жизни - это правильно, но дети становятся, так скажем, полноценными участниками процесса распространения инфекции. И они должны принять участие в формировании коллективного иммунитета", - сказала врач.

Вакцину от коронавируса для подростков в возрасте старше 12 лет "Спутник-М" зарегистрировали в России 24 ноября. Препарат разработали специалисты центра имени Гамалеи.

Подростки в возрасте от 12 до 15 лет смогут вакцинироваться с согласия родителей. Если ребенку больше 15 лет, то он может самостоятельно дать согласие на вакцинацию.