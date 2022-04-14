Названы продукты, которые разрушают печень

Фрукты с высоким содержанием сахара, фастфуд, копчености и жирная пища могут привести к развитию опасного заболевания печени, сообщила врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова "Москве 24", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если регулярно съедать более двухсот граммов сладких фруктов в день, то в организм поступит большое количество фруктозы, которая отложится в печени. В результате может возникнуть неалкогольная жировая болезнь органа. Также заболевание может развиваться из-за употребления в пищу продуктов промышленной переработки.

"Это чужеродные компоненты для нас. И они могут приводить к нарушению функции печени, она же все утилизирует. Если у человека уже есть заболевание печени, например цирроз, ему вообще противопоказаны продукты, содержащие добавки. Должна быть максимально натуральная пища", - отметила диетолог.

Жировую болезнь печени может спровоцировать увлечение фастфудом, колбасой и кондитерскими изделиями с большим количеством крема, подчеркнула врач.