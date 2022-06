Перечислены пять ранних симптомов оспы обезьян

Врачи перечислили пять ранних признаков оспы обезьян: по их словам, лихорадка, боль в теле и головная боль могут оказаться первыми симптомами серьезного заболевания. Их слова приводит издание Eat This Not That! (ETNT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кэти Голден, сертифицированный врач скорой медицинской помощи и медицинский редактор GoodRx уточнила, что лихорадка, боль в теле, увеличение лимфатических узлов и головная боль могут быть признаками вирусных заболеваний, таких как COVID-19 или обычная простуда. Однако так же может проявляться и оспа обезьян.

Доктор Джеймс Дэвидсон, бывший врач-терапевт и основатель MedCourse, добавил, что высокая температура является одним из первых и наиболее часто встречающихся симптомов оспы обезьян. Обычно она появляется через одну-две недели после заражения вирусом. По его словам, если она превышает 38 градусов по Цельсию, для ее снижения можно принять парацетамол. Дэвидсон отметил, что боль в теле - еще один ранний симптом, который обычно встречается при вирусных инфекциях.

"Увеличение лимфатических узлов на шее, в подмышечной впадине и паху особенно часто встречается при оспе обезьян и является одним из первых признаков инфекции", - добавил врач.

Кроме того, основным признаком является сыпь. "Оспа обезьян вызывает очень характерную сыпь, похожую на сыпь при ветряной оспе. Сначала появляются плоские красные пятна. Затем они превращаются в маленькие пузырьки, наполненные жидкостью. Волдыри со временем покрываются коркой или струпьями, а затем исчезают. Чаще всего сыпь появляется на лице и руках, но она также может образоваться и на других частях тела - например, в области гениталий или груди", - уточнила Голден.

Дэвидсон добавил, что, как правило, сыпь сначала обычно появляется на лице, а затем быстро распространяется по телу и конечностям. Весь процесс, от появления пятен до образования волдырей, которые затем лопаются и покрываются корочкой, может занять от двух до четырех недель.

Голден подытожила, что первые симптомы могут появиться в промежутке от пятого до двадцать первого дня после того, как вирус проник в организм. Поэтому при малейшем подозрении или контакте с потенциальными носителями вируса она рекомендует обратиться за помощью к специалисту.