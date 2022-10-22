Названы опасные болезни глаз в пожилом возрасте

Пожилым людям необходимо проходить ежегодные обследования, чтобы врачи смогли своевременно диагностировать проблемы со зрением. Об этом "Москве 24" сообщил офтальмолог Вячеслав Куренков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, в пожилом возрасте многие болезни глаз протекают бессимптомно. Позже человек замечает снижение качества зрения, однако случай может быть уже запущен. Ежегодное посещение офтальмолога даст возможность врачам выявить проблему на ранней стадии.

"Это глаукома, катаракта, макулодистрофия (поражение сетчатки глаза и нарушение центрального зрения. - Прим. ред.), другие заболевания на глазном дне. Плюс проявление таких заболеваний, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие состояния", - отметил врач.

Как заключил Куренков, для людей старше 50 лет упражнения для глаз не принесут желаемого эффекта, поэтому следует регулярно посещать офтальмологов.