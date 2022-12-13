Навзан способ избежать обвисания кожи при похудении

Пациенты с ожирением при похудении часто сталкиваются с таким явлением, как обвисание кожи. Способ его избежать в беседе с "Известиями" назвала врач-эндокринолог, ведущий специалист клиники "Ниармедик" Анна Бартенева, передает Day.Az.

По словам специалиста, несмотря на множество существующих методик, основной остается изменение образа жизни. В первую очередь речь идет о переходе на сбалансированное питание, которое будет включать не менее 400 граммов фруктов и овощей, бобовые, орехи и цельные злаки, а также нежирный белок. Бартенева отметила, что важно следить за тем, чтобы простые сахара составляли меньше десяти процентов от потребляемой энергии.

Эндокринолог также напомнила о рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) употреблять меньше пяти граммов соли, добавив, что ее переизбыток может спровоцировать появление отеков. Она также советует избегать резкого дефицита калорийности и стрессовых диет, монодиет и голодания. Рассказывая о других рекомендациях ВОЗ, направленных на борьбу с лишним весом, врач напомнила о важности регулярной физической активности, заметив, что адекватные физические нагрузки не только помогают похудеть, но и укрепляют мышцы, а также улучшают тонус кожи.

"Взрослым следует не менее 150-300 минут в неделю заниматься физически активной деятельностью средней интенсивности или не менее 75-150 минут в неделю физически активной деятельностью высокой интенсивности", - подчеркнула врач, акцентировав внимание на том, что физиологичным считается снижение массы тела на 500 граммов в неделю.