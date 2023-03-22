Гепатолог назвал заболевания печени возможной причиной депрессии

Заболевания печени часто протекают бессимптомно, ведь у нее нет нервных окончаний, и она не болит, если речь идет не о растяжении капсулы органа. Однако болезни печени заявляют о себе иначе, например, кожным зудом, нарушением настроения и тремором. Об этом Gazeta.ru рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев, передает Day.Az.

По словам эксперта, самый яркий и выраженный симптом, который появляется при проблемах с печенью - кожный зуд устойчивого характера, при котором тело постоянно чешется, но явных волдырей или сыпи нет.

"Этот симптом чаще проявляется у женщин старше 50 лет и свидетельствует о редком иммунном заболевании - первичном билиарном холангите, приводящем к циррозу печени. При билиарном холангите зуд дает о себе знать и днем, и ночью, и от него не особенно помогают антигистаминные препараты - чаще всего они дают только временный эффект или не дают его вовсе. Если такой зуд появился - нужно обязательно посетить гастроэнтеролога", - рассказал гепатолог.

Вторым неявным симптомом заболевания печени, отметил врач, является депрессии, особенно у детей и молодых людей до 20 лет. Могут встречаться также нарушения настроения, плохая учеба в школе или институте, тремор.

"Этот комплекс симптомов часто может быть обусловлен таким редким заболеванием, как болезнь Вильсона-Коновалова, когда в печени откладывается большое количество меди, и она не перерабатывается. Болезнь бывает нескольких форм - бывает церебральная, когда поражается, в основном, головной мозг, а печень не особо страдает, а бывает с преимущественным поражением печени, когда в раннем возрасте уже может развиться цирроз. При церебральной форме печень тоже страдает, но не так сильно, а вот головной мозг сильно. Там происходят изменения, которые приводят к изменению настроения и появления тремора, дрожания", - объяснил Андрей Якушев.

Третьим неявным признаком заболевания печени может высокий уровень железа или ферритина в организме. Подобное проявление может говорить о наличии такой патологии как гемохроматоз, когда в печени и других органах откладывается большое количество железа.

"Это железо вызывает воспаление и фиброз, который может в последствии перетечь в цирроз и даже вызвать рак печени. Если у вас высокие уровни ферритина и железа, не связанные с воспалением, следует обследоваться на гемохроматоз, сдать генетический тест, сходить к гепатологу. В таких случаях возможно даже проведение биопсии печени", - сообщил гастроэнтеролог.