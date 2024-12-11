Ученые выяснили, как образ жизни влияет на микробиом полости рта

Ученые из Университета Пенсильвании обнаружили, что курение и рацион питания ведут к размножению разных микробных сообществ в полости рта. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые исследовали микробиом ротовой полости 63 жителей Непала, включая представителей различных социальных групп - от кочевников до горожан. Результаты показали, что образ жизни и привычки значительно влияют на состав микрофлоры. В частности, у курильщиков было выявлено уменьшение полезных бактерий и рост потенциально опасных микроорганизмов, например, Streptococcus, на фоне снижения защитных бактерий из группы Proteobacteria.

Питание также оказывает влияние: употребление ячменя и кукурузы способствовало разрастанию одних видов бактерий, тогда как рис и пшеница - других. Открытием стало влияние традиционной непальской крапивы, которую местные жители жуют, на бактериальные сообщества - это растение создает уникальную среду для некоторых микроорганизмов.

По словам исследователей, здоровый микробиом полости рта поддерживает пищеварение, иммунитет и защищает от патогенов, тогда как его нарушение может способствовать развитию болезней.