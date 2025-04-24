Названы онкозаболевания, которые труднее всего поддаются лечению

Колоректальный рак, рак желудка и поджелудочной железы остаются сложными для лечения.

Как передает Day.Az, об этом рассказала вице-президент "Р-Фарм" по онкологии Лариса Смирнова.

"Пока не решена до конца проблема лечения колоректального рака. Этого рака очень много в объеме заболеваемости, поэтому он создает большую проблему", - объяснила она.

Смирнова также подчеркнула, что 20 лет назад меланома считалась фатальной, однако с появлением иммуноонкологических препаратов, таких как пембролизумаб и ниволумаб, ситуация изменилась, и пациенты стали жить дольше.

Кроме того, по словам вице-президента, рак молочной железы в настоящее время успешно лечится, некоторые пациенты полностью излечиваются. Значительные успехи также достигнуты в лечении рака почки и легкого, которые ранее были тяжелыми диагнозами.