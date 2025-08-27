Врач назвала способы справиться с заложенностью ушей

Терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Светлана Немова объяснила причины внезапной заложенности ушей во время взлета на самолете или спуска с горы. Их и способы справиться с этим ощущением врач назвала "Ленте.ру", передает Day.Az.

По словам терапевта, в ухе человека находится евстахиева труба - специальный канал, сообщающийся с носоглоткой, который помогает выравнивать давление между внешней средой и внутренним пространством уха. "Если при подъеме или спуске с высоты евстахиева труба не успевает быстро адаптироваться, например, из-за отека слизистой при насморке или из-за резкого перепада внешнего давления возникает разница между давлением внутри уха и снаружи, из-за этого и может закладывать уши", - рассказала врач.

Если уши заложило, она посоветовала попробовать избавиться от этого ощущения следующим способом: "надуться" - то есть закрыть рот, зажать нос и медленно будто выдыхать через уши. Это поможет выровнять давление и тем самым устранить заложенность. Стоит отметить, что данный метод нельзя использовать если есть выделения из носа, иначе может развиться отит - воспаление уха.

"Важно отметить, что если заложенность ушей сопровождается болью либо не проходит после использования методов ее устранения, то следует обратиться к врачу-отоларингологу. Это можно сделать не только очно, но и онлайн - с помощью телемедицинских сервисов", - добавила врач.