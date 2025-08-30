Врач назвал первые признаки межпозвоночных грыж

Боль в спине при наклоне и подъеме тяжестей может быть признаком развития межпозвонковой грыжи. Другим характерным симптомом заболевания является ощущение скованности в пояснице. Спина становится как будто "деревянной", из-за чего человек не может нормально прогнуться в поясничном отделе позвоночника. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-остеопат, руководитель авторской клиники остеопатии Дмитрий Симкин, передает Day.Az.

"Дискомфорт в спине появляется не только при резкой нагрузке, но и на фоне длительного нахождения в статичной позе. Ощущение может возникнуть, если долго стоять "внаклонку" или сидеть с согнутой спиной. Неслучайно на "одеревенение" в пояснице часто жалуются водители, которым приходится подолгу находиться в положении сидя. До определенного момента грыжа может вообще не давать о себе знать. Например, если она небольшого размера или располагается так, что не сдавливает нервы. Симптомы также могут отсутствовать на стадии протрузии - предшественницы грыжи, когда межпозвоночный диск уже растянут, но его желеобразное содержимое пока выпячивается не слишком сильно", - отметил доктор.

По его словам, обострение грыжи зачастую возникает внезапно. Человека может "заклинить" при обычном наклоне или любом неудачном резком движении.

"Первая помощь в этом случае должна быть направлена на устранение боли. Медикаментозную терапию назначает невролог. Стандартно она включает в себя обезболивающие препараты и витамины группы B. Позвоночнику необходимо дать покой: принять горизонтальное положение и ограничить нагрузки. Сидеть при обострении не рекомендую, а ходить допустимо и даже полезно, но с использованием подходящего поясничного корсета - он поможет разгрузить диски. Если ходить больно, то можно передвигаться на четвереньках. В идеале положение следует чередовать: немного полежать, немного подвигаться. Это поможет избежать застойных явлений в поясничной области и не дает отеку усилиться", - рассказал врач.

После того, как обострение пройдет - важно заняться непосредственно лечением и профилактикой. Сюда входит лечебная физкультура, иглорефлексотерапия, физиотерапевтические процедуры и остеопатическое лечение. Профилактика также должна включать организацию удобного, эргономичного рабочего места, а также правильные физические нагрузки. Дополнительно можно использовать поясничный корсет для снятия нагрузки на спину.