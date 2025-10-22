Врач назвала нужное количество кальция для поддержания здоровья после 50 лет

Чтобы укрепить кости и предотвратить остеопороз, необходимо обеспечить организм достаточным количеством витамина D и кальция.

Как передает Day.Az, об этом рассказала врач-ревматолог научно-клинического центра №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Ирина Самкова.

По ее словам, это можно сделать, употребляя продукты, богатые этими веществами, а также принимая специальные добавки. Людям старше 50 лет рекомендуется ежедневно получать около 1 тыс. мг кальция. Основным источником кальция является пища. Например, рекомендуется съедать три порции молочных продуктов в день.

"Одна порция - это 100 г творога, 200 мл молока или 30 г сыра. Однако пожилым людям часто требуется дополнительный прием кальция, чтобы предотвратить остеопороз", - добавила эксперт в беседе с "Газетой.Ru".

Самкова заверила, что не стоит беспокоиться о том, что избыток кальция из пищи может привести к отложению его в сосудах. Это разные процессы. Полученный с пищей кальций не откладывается в сосудах. Кроме того, врачи контролируют уровень кальция в крови и моче пациентов, корректируя при необходимости дозировку добавок.