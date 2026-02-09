Снег в ботинках оказался реальной угрозой для здоровья

Мокрые ноги из-за снега в ботинках в морозную погоду многие воспринимают как неприятную, но безобидную мелочь. Однако такое переохлаждение может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач-уролог, андролог "СМ-Клиника" Филипп Костюнин рассказал "Газете.Ru", какая связь между холодными мокрыми ногами и заболеваниями мочеполовой системы, передает Day.Az.

По словам специалиста, переохлаждение является стрессом для иммунитета. Наш мочевой пузырь, как и вся мочеполовая система, очень чувствительна к холоду.

"При общем переохлаждении защитные силы слизистой оболочки мочевого пузыря снижаются. На этом фоне начинают активизироваться так называемые "спящие" бактерии. У многих людей в организме уже есть условно-патогенные бактерии, которые мирно живут, пока иммунитет силен. Переохлаждение становится стимулом для их активизации. Попадая в мочевой пузырь, бактерии начинают размножаться, что приводит к воспалению - циститу", - рассказал уролог.

Симптомы цистита, отметил врач, сложно пропустить. Это резь и жжение при мочеиспускании, постоянные позывы в туалет, боли внизу живота, иногда даже кровь в моче. Лечить это заболевание необходимо обязательно, иначе инфекция может пойти выше - к почкам.

Однако циститом риски не ограничиваются. Переохлаждение может привести к развитию воспалительных заболеваний почек, таких как пиелонефрит, который протекает уже гораздо серьезнее, с высокой температурой и болью в пояснице. Для мужчин возрастает риск простатита и воспаления яичек, поскольку предстательная железа и репродуктивные органы также крайне чувствительны к холоду.

"У женщин возможно обострение не только цистита, но и воспалительных процессов в органах малого таза. Кроме того, после переохлаждения общее состояние иммунитета ухудшается, и человек становится более уязвимым для простуд, ангин и других инфекций", - предупредил специалист.

Костюнин подчеркнул, что при появлении симптомов цистита после переохлаждения не стоит надеяться, что все пройдет само. Не рекомендуется заниматься самолечением, особенно принимать антибиотики без назначения врача. Обращение к урологу и правильно подобранное лечение на ранней стадии помогают быстро восстановиться и не дают болезни перейти в хроническую форму.

Врач также напомнил, что профилактика во многом зависит от простых повседневных привычек. Важно одеваться тепло и многослойно, особенно защищая поясницу, низ живота и ноги, поскольку хорошее кровообращение в этих зонах является лучшей профилактикой рефлекторных позывов и воспалений. Не стоит терпеть позывы к мочеиспусканию, так как длительное терпение перерастягивает мочевой пузырь и нарушает его работу.

Специалист рекомендует пить достаточно жидкости, ориентируясь на физиологическую норму 30 мл на килограмм массы тела в сутки, отдавая предпочтение чистой теплой воде и морсам, а также ограничивать кофеин и алкоголь. Следует избегать переохлаждения, не сидеть на холодном, укреплять иммунитет и сохранять физическую активность.

"Беречь себя, подчеркнул врач, важно каждый день, поскольку здоровье часто зависит от таких простых вещей, как сухие и теплые ноги в морозный день", - резюмировал Костюнин.