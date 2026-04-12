Ученые признали, что все это время ошибались насчет природы камней в почках

Ученые впервые обнаружили, что даже так называемые неинфекционные камни в почках могут содержать бактерии. Речь идет о кальций-оксалатных камнях - самом распространенном типе мочекаменной болезни. Исследование провела группа специалистов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Почечные камни традиционно считаются следствием чисто химических и физических процессов: высокой концентрации солей и минералов в моче и недостатка жидкости. После выхода таких камней врачи обычно не рассматривают их как связанную с инфекцией проблему. Однако новые данные ставят это представление под сомнение.

С помощью электронной и флуоресцентной микроскопии исследователи изучили кальций-оксалатные камни, удаленные у пациентов, и обнаружили в их структуре скопления бактерий. Причем микроорганизмы были встроены во внутреннюю "архитектуру" камня в виде слоев и биопленок. Это наблюдалось даже у пациентов, у которых не было диагностировано инфекции мочевыводящих путей.

"Это открытие опровергает устоявшееся мнение о том, что такие камни формируются исключительно из-за химических и физических факторов. Мы показали, что бактерии могут скрываться внутри камней и, возможно, активно участвовать в их образовании", - объяснила уролог Калифорнийского университета Кимора Скотленд.

По словам авторов работы, наличие бактерий может частично объяснить, почему у некоторых людей камни в почках возникают снова и снова, несмотря на лечение и изменение образа жизни. В таких случаях источником проблемы может быть скрытая бактериальная инфекция в почках, мочеточниках или мочевом пузыре.

"Мы выявили новый механизм формирования камней, который помогает понять, почему они так широко распространены. Это также может объяснить связь между рецидивирующими инфекциями мочевыводящих путей и повторным образованием камней", - отметила Кимора Скотленд.

По статистике, с почечными камнями хотя бы раз в жизни сталкивается примерно каждый одиннадцатый человек, и более 70% случаев связаны именно с кальций-оксалатными образованиями. Если дальнейшие исследования подтвердят ключевую роль бактерий, подходы к профилактике и лечению мочекаменной болезни могут измениться - с большим вниманием к микробной среде и скрытым инфекциям.

Авторы подчеркнули, что их выводы открывают путь к новым стратегиям терапии, направленным не только на химический состав мочи, но и на контроль бактериальных процессов, происходящих внутри почек.