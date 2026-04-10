Названа группа людей с низким риском развития 34 заболеваний

Генетически обусловленная аэробная выносливость может снижать риск развития десятков заболеваний - от сердечно-сосудистых проблем до нарушений метаболизма и ослабления костей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показало исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Ученые проанализировали генетические данные участников проекта UK Biobank и оценили, как предрасположенность к высокой аэробной выносливости связана со здоровьем. Эти данные сопоставили с риском более чем 700 заболеваний. После строгой проверки исследователи выделили 34 состояния, для которых связь оказалась наиболее надежной, что позволило говорить не только о совпадении показателей, но и о возможной причинно-следственной связи.

Выяснилось, что люди с более высокой физической выносливостью реже сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая некоторые формы инсульта. У них также ниже артериальное давление, лучше состояние сосудов и более благоприятные показатели обмена веществ. Кроме того, у таких людей оказался ниже риск развития диабета и астмы.

Исследование показало и другие положительные эффекты. Высокая аэробная выносливость была связана с более низким уровнем С-реактивного белка - маркера воспаления, более высокой минеральной плотностью костной ткани, а также более благоприятными показателями функции печени и системы свертывания крови.

При этом ученые отмечают, что чрезмерные физические нагрузки могут иметь и обратный эффект. В частности, у людей с очень высокой выносливостью чаще выявлялись некоторые нарушения сердечного ритма, включая фибрилляцию предсердий.