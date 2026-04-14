Найден способ замедлить развитие парализующего заболевания

Экспериментальный препарат против болезни Паркинсона показал обнадеживающие результаты в первых клинических испытаниях. Речь идет о средстве BIIB094, разработанном швейцарской компанией Вiogen International GmbH. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При болезни Паркинсона в клетках некоторых участков головного мозга накапливаются патологические белки. Это приводит к гибели нейронов и нарушению выработки дофамина, влияющего на двигательную активность и когнитивные способности.

В основе терапии - подавление активности гена, связанного с развитием заболевания. Препарат снижает уровень белка LRRK2, который считается одним из ключевых факторов нейродегенерации при болезни Паркинсона.

В испытаниях приняли участие 82 пациента. В рамках рандомизированного плацебо-контролируемого исследования препарат вводили непосредственно в спинномозговую жидкость. Лечение оказалось в целом безопасным: зафиксированные побочные эффекты были преимущественно легкими или умеренными.

Анализ показал, что у пациентов, получавших BIIB094, уровень белка LRRK2 снижался до 59%. При этом эффект наблюдался вне зависимости от наличия генетической мутации, что может расширить круг потенциальных пациентов.

Исследователи подчеркивают, что речь пока идет о ранней стадии испытаний, где оцениваются безопасность и биологическое действие препарата, а не клиническое улучшение симптомов. Тем не менее результаты демонстрируют возможность воздействия на механизмы развития болезни, а не только на ее проявления, и открывают перспективы для создания новых таргетных методов терапии.