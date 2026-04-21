Назван кратковременный симптом опухоли мозга

Кратковременные эпизоды потери зрения могут быть одним из малозаметных симптомов опухолей мозга, предупредили специалисты британской благотворительной организации Brain Tumour Charity.

По словам экспертов, речь идет о внезапном "потемнении" в глазах, которое длится всего несколько секунд и проходит само по себе. Чаще всего такие эпизоды возникают при резком переходе из лежачего или сидячего положения в вертикальное, поэтому многие не придают им значения. Однако в отдельных случаях эти проявления могут быть связаны с опухолью мозга.

Специалисты объясняют, что подобные нарушения зрения могут возникать из-за давления опухоли на зрительный нерв или из-за отека диска зрительного нерва. Так называют место выхода зрительного нерва из сетчатки глаза. Он играет ключевую роль в зрительном процессе и передаче сигналов от глаза к мозгу - повреждение этого нерва может вызывать искажение изображения перед глазами.

К другим возможным симптомам врачи относят затуманенное зрение, частичную потерю поля зрения и другие визуальные изменения.

При этом эксперты подчеркивают: в большинстве случаев кратковременные нарушения зрения имеют менее опасные причины - они могут быть связаны с перепадами давления или особенностями кровообращения. Тем не менее при регулярном появлении таких симптомов рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания и пройти диагностику.